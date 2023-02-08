الغردقة تستضيف النسخه الثالثة عشر من الملتقي السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى و الخطوات الجادة للحكومة المصرية لإحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر على المستويات كافة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية و القادمة، فضلا عن حرص الدولة المصرية على إشراك الأطراف المعنية كافة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح، يلبى رؤية و استراتيجية مصر 2030، يأتي انعقاد الملتقى الثالث عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمدينة الغردقة في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2023 تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

تحت عنوان "التكامل بين أطر إعداد تقارير الاستدامة"، بحضور عدد من الخبراء والمهتمين بالعمل في مجال التنمية المستدامة وبمشاركة مجتمع الأعمال ومتخذي القرار.

وذلك بهدف دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بأقاليم مصر كافة , والعمل على خلق شراكات فعالة وتوفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية، وإيمانا منا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من الجميع دمج مفاهيم الاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية فى ثقافة العمل من خلال رفع كفاءة العاملين وأصحاب الأعمال، وتوحيد الرؤى و تبادل الخبرات الأمر الذي يضمن تكامل الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.

صرح حسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخطوات الجادة للحكومة المصرية لإحداث تنمية مستدامة ومتوازنة فإنه من المقرر أن يلقي الملتقى الضوء على مجهودات القطاع الخاص والمدني والمؤسسات الحكومية لتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وبحث سبل التعاون وتحقيق الشراكات الفعالة وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، من أجل تعظيم القدرات المؤسسية التي تعد المحرك الرئيسي لتطبيق معايير الاستدامة والتي حرصت المؤسسات الرقابية في مصر على وضع إطار تنظيمي يلزم القطاع الخاص والقطاع المالي المصرفي والغير مصرفي بدمج معايير الاستدامة داخل نماذج الأعمال الخاصة بهم..

ومن المقرر أن يستهدف الملتقي هذا العام العديد من القطاعات المعنيين بإعداد تقارير الاستدامه ورفع كفاءه العاملين وهم البناء والتشييد، العقارات، البنوك، التأمين.

وأشار مصطفى إلى أنه أصبح يتوجب على مجتمع الأعمال رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم بشكل يجعلهم أكثر احترافية ورغبة في تطبيق معايير الاستدامة والالتزام بتطبيق المعايير البيئية والحفاظ عليها وترشيد الاستهلاك والحد من الانبعاثات الحرارية حفاظا على المناخ وتجنبا لآثار التغيرات المناخية بأستضافة عدد من رؤساء الشركات العالمية والخبراء الأجانب للحديث حول آثار التغيرات المناخية والتمويل المستدام والصيرفة الخضراء.

كما أكد مصطفى، أن انعقاد الملتقى هذا العام يعد نسخة خاصة بعد نجاح مصر في استضافة مؤتمر المناخ COP 27 بشأن تغير المناخ والتي كانت من أهم توصيتها العمل على بناء القدرات والتطوير المؤسسي ودمج معايير الاستدامة بنماذج الأعمال



النسخه الثالثة عشر من الملتقي السنوي للمسئولية المجتمعية

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام العديد من الموضوعات لبناء القدرات والتطوير المؤسسي من أجل القيادة وخلق ميزة تنافسية لكل كيان كما انه يقوم المؤتمر بتقديم العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية في المتخصصة في تقارير البصمة الكربونية Decarbonization , قياس البصمة للنظام البيئي المتكامل Ecological Footprint , أطر عمل إعداد تقارير الاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية GRI , التأثير البيئي المنتج خلال دورة حياته, EPD خطط التحول المناخي Climate Transition Plans , كيفية الحصول على شهادة التميز في التصميم EDGE, كيفية تجميع البيانات لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG , التمويل المستدام والحد من آثار التغيير المناخي Sustainable Finance وذلك من خلال نخبة من المتخصصين في مجال التنمية المستدامة وهم الدكتور إيهاب شلبي الاستشاري والباحث الأكاديمي في مجال التنمية المستدامة , الدكتور ناصر ايوب خبير معتمد في LCA من المركز الأمريكي تقييم دورة الحياة والتدريب المهني لمبادرة إعداد التقارير العالمية , والدكتور عاطف كامل الخبير في قياس البصمة للنظام البيئي المتكامل هذا والدكتورة فيكي كيراميدا الرئيس التنفيذي والمدير الفني ومؤسس KERAMIDA Inc والدكتور أشرف شتا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أشرف شتا للاستشارات والتدريب، وانستازيا كيرمانيدو خبيرة محللي الاستدامة والدكتورة معالي قاسم رئيس ومؤسس شركة إسيكما للاستشارات.

هذا وبالإضافة لمشاركة العديد من القطاعات للملتقى هذا العام ومنهم البنك الأهلي المصري، وشركة كوكاكولا إيجيبت، وشركة آي فاينانس، وشركة تمويلي، والمركز المصري للبصمة الكربونية . Geo Cycle,