وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الصين في خطابه عن حالة الاتحاد الليلة الماضية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج إن "الصين لا تخجل أو تخشى المنافسة، لكنها تعارض تحديد العلاقات الصينية - الأمريكية بالكامل على أساس المنافسة".

وأكدت ماو - بحسب الموقع الرسمي لشبكة (سي جي تي إن) التلفزيونية الصينية - أن "الصين تؤمن دائمًا بأن العلاقات بين بكين وواشنطن ليست لعبة محصلتها صفر يكسب فيها أحدهم أو يخسر الآخر"، مشيرة إلى أن "النجاحات التي حققتها الصين والولايات المتحدة تمثل فرصا وليست تحديات لبعضهما البعض ويمكن للأرض بأكملها أن تدعم بشكل كامل التنمية والازدهار المشترك لكل من الصين والولايات المتحدة".

وأضافت: أن "الصين لا تخشى المنافسة، لكنها تعارض تحديد علاقاتها مع الولايات المتحدة بالكامل على أساس المنافسة، وتشويه سمعة الصين باسم المنافسة، وتقييد حقوق التنمية المشروعة للصين حتى على حساب سلاسل التصنيع والإمداد العالمية، وهو ما لا ينبغي أن تفعله قوة عظمى مسؤولة".

وأشارت ماو إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة أن يكون لديها فهم موضوعي وعقلاني للصين، وأن تنتهج سياسة إيجابية وعملية تجاه الصين، وتعمل معها لإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار التنمية السليمة والمستقرة.

وكان بايدن قد قال - في خطابه - إن "واشنطن تسعى إلى "المنافسة وليس الصراع"، لكنه قال أيضا إن "استثمارات الولايات المتحدة في تحالفاتها والتقنيات العسكرية والمتقدمة تعني أنها الآن في أقوى وضع لها منذ عقود للتنافس مع الصين والدفاع عن مصالحها".