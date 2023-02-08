الداخلية: مقتل عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق الرصاص

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة) بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما نتج عنه مصرعه، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - فرد محلى وعدد من الطلقات النارية).