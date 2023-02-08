اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية: مقتل عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق الرصاص

الأربعاء، 08 فبراير 2023 01:23 ص
الداخلية: مقتل عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق الرصاص قوات الأمن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة) بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما نتج عنه مصرعه، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - فرد محلى وعدد من الطلقات النارية).

الداخلية

عنصر اجرامي

حوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة