وأوضح المصدر أن هؤلاء الاشخاص حاولوا العبور فى رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع (كاياك)، و عن طريق السباحة .

وأضاف المصدر أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية المغربية، قبل نقلهم إلى أقرب الموانئ المغربية، وتسليمهم إلى السلطات المعنية من أجل القيام بالإجراءات الجارى بها العمل.