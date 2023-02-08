الأول فى حفظ القرآن الكريم عالميا: دعوات والديا السبب فى تحقيقى هذا الفوز

قال الشيخ محمد أحمد عبد الغنى دغيدى، ابن محافظة القليوبية الحاصل على المركز الأول عالميا فى حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتطبيقات علومه فى المسابقة العالمية الدولية للقرآن الكريم، أن الله عز وجل أكرمه بذلك التوفيق بفضل دعوات والدته الطيبة، مشيرا إلى أن والده هو صاحب الفضل الأول فى الحصول على تلك المكانة الكبيرة، وهى الحصول على المركز الأول على مستوى العالم من بين أكثر من 50 دولة مشاركة فى المسابقة.

ودعا "دغيدي"، الله عز وجل أن يجعل مصر عالية شامخة، كما هنأت مديرية أوقاف القليوبية وعدد من زملاء المتسابق الفائز، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

وكان الشيخ محمد دغيدى ابن قرية كفر الحصة بمحافظة القليوبية قد شارك فى المسابقة العالمية الدولية للقرآن الكريم، بمشاركة أكثر من 50 دولة على أرض مصر، وحصل على المركز الأول.

وكانت وزارة الأوقاف الفائز بجائزة الفرع الثالث لحفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم 29 وهو محمد أحمد عبد الغنى دغيدى وقدرها 200 ألف جنيه.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم صباح السبت الماضى بحضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، و‏الدكتور نظير عياد نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد ‏الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام مفتى الديار ‏المصرية، ‏وعدد من العلماء والسفراء والإعلاميين، وضيوف مصر من المحكمين والمتسابقين المشاركين فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم فى دورتها التاسعة والعشرين تحت اسم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.