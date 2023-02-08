الأقصر تقدم سلع ومنتجات مخفضة للجمهور بـ 8 معارض "أهلاً رمضان".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

دعم كبير تقدمه معارض أهلا رمضان بمحافظة الأقصر، وذلك بعد افتتاح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمحاسب صلاح فتحى رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، لـ8 معارض حتى الآن حول مدن وقرى المحافظة والتى تساهم فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبيع السلع بأسعار مخفضة فى تلك المعارض لدعم الأهالى فى شتى أرجاء المحافظة.

ويقول الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تقوم المديرية بتوفير عدة أماكن لإقامة معارض أهلاً رمضان والمنافذ والشوادر، حيث تم افتتاح عدد 8 معارض أهلاً رمضان الرئيسية حتى الآن، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبيع السلع بأسعار مخفضة فى تلك المعارض لدعم الأهالى فى شتى أرجاء المحافظة.

ويضيف الدكتور تامر صلاح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه جاءت قائمة المعارض التى تم افتتاحها حتى الآن، 8 معارض "أهلاً رمضان" على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر تضمنت معرض ببندر الأقصر بشارع المحطة، ومعرض بمركز إسنا بشوارع السوق الحضرى وأحمد عرابى، ومعرض بمركز أرمنت بشارع المستشفى، ومعرض بمركز البياضية بشارع مجلس المدينة، ومعرض بمركز القرنة بجزيرة البعيرات، ومعرض بمركز الطود بشوارع مجلس المدينة، ومعرض سابع بالعديسات، والمعرض الأخير بمدينة الزينية، مشدداً على أن كافة المعارض تقدم سلع غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30% ، ويتواجد فيها السكر بسعر 14.5 جنيهاً للكيلو، وأكد أنه بناء على تعليمات معالي الوزير سيتم التوسع في إقامة معارض وشوادر بكافة أرجاء المحافظة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه بجانب معارض أهلا رمضان يجرى مشاركة الشركة المصرية لتجارة الجملة والسلاسل التجارية الكبرى ومشروع جمعيتي، وعدد 5 سيارات مشروع عربيتي بدائرة المحافظة بخلاف قوافل سيارات متنقلة للقطاع الخاص، ويجرى تجهيز وإطلاق قوافل السيارات المتنقلة التي تحمل السلع الغذائية بأسعار مخفضة تمهيداً لتوجيهها للمناطق البعيدة والتى تحتاج دعم لمحاربة الغلاء، وقوام القافلة 15 سيارة ما بين طن و5 طن، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد وكيل تموين الأقصر، أن سيارات القوافل تتوفر بها جميع المنتجات والسلع الغذائية بنسبة تخفيضات تصل إلى 30%، وتتوافر بالسيارات المتنقلة لحوم ودواجن مجمدة ذات جودة عالية، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم المجمد ما بين 120 و130 و140 جنيهاً، والأرز بـ15 جنيها للكيلو، والسكر بـ17 جنيهاً للكيلو، كما تتوافر الجبن بأنواعها ودقيق وخضروات مجمدة، كما تتراوح أسعار الزيت ما بين 35 وحتى 50 جنيهاً للتر الواحد .



إقبال المواطنين على معرض أهلا رمضان بالزينية



البطاطس فى معارض أهلا رمضان بالأقصر



الخضروات فى معارض أهلا رمضان بالأقصر_1



السلع والمنتجات فى معارض أهلا رمضان بالأقصر



المجمدات فى معارض أهلا رمضان بالأقصر



المعرض الثامن من معارض أهلاً رمضان بمدينة الزينية



توفير الجبنة فى المعارض بالأقصر



توفير السلع بأسعار مخفضة بأهلاً رمضان بمدينة الزينية



توفير السمنة فى معارض أهلا رمضان بالأقصر



توفير المكرونة فى معارض أهلا رمضان



توفير سلع بأسعار مخفضة فى معرض أهلا رمضان بالزينية



توفير سلع متنوعة بأسعار مخفضة بمعرض الزينية



جانب من توافد الأهالى على معرض الزينية



جولة بالمعرض الثامن من معارض أهلاً رمضان بمدينة الزينية



جولة بمعرض أهلا رمضان الجديد بالزينية



زيت بأحجام مختلفة فى معارض أهلا رمضان بالأقصر



فراخ مجمدة فى معارض أهلا رمضان بالأقصر



قيادات التموين خلال افتتاح معرض جديد بالزينية



لحوم مجمدة فى معارض أهلا رمضان بالأقصر_1



وكيل تموين الأقصر يفتتح المعرض الثامن من معارض أهلاً رمضان









