اعرف أبرز 10 أهداف لموقع البنك القومى للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعات

كتب محمد صبحى

أطلق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الموقع الإلكترونى للبنك القومى للمعامل والأجهزة العلمية.

وفيما يلى يرصد " اليوم السابع " أبرز 10 اهداف ومميزات للموقع:

1 - يتميز بإمكانية تسجيل وتحديث بيانات المعامل والأجهزة الموجودة بالجامعات المصرية.

2 - ربطها بقاعدة بيانات البنك القومى للمعامل والأجهزة العلمية.

3 - التصفح والبحث عن الأجهزة العلمية وخصائصها وأماكن تواجدها على مستوى الجامعات المصرية.

4 - التعرف على تكلفة الخدمة التى يقدمها الجهاز البحثى، علاوة على وجود لوحة تحكم Dashboard

5 - إمكانية استخراج التقارير الإحصائية اللازمة لمُتخذى القرار بالجامعات المصرية.

6 - يهدف إلى بناء قاعدة بيانات للمعامل والأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية، وإتاحة استخدام تلك الأجهزة للباحثين بالجامعات المصرية

7 - يساعد فى ترشيد استيراد الأجهزة الجديدة من الخارج.

8 - تشجيع البحوث الجماعية وفرق العمل البحثية بالجامعات المصرية

9 - إمكانية تشغيل الأجهزة العلمية على أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية داخل وخارج الوطن، مما يعظم من العائد المادى منها لصالح الجامعات المصرية.

10 - يضم أسماء وبيانات أعضاء هيئة التدريس والفنيين المسؤولين عن المعمل الذى يتواجد به الجهاز.

وكان الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي أنه قد صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بتكليف لجنة للعمل على إنشاء البنك القومى للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعات المصرية كهيئة جديدة تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وتضم عددًا من السادة المتخصصين بمركز الخدمة الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى أستاذ من كل جامعة مصرية ليمثلها بالبنك، وتم إنشاء البنك القومى للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعات المصرية بهدف: (بناء قاعدة بيانات للمعامل والأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية، وإتاحة استخدام الأجهزة للباحثين، والاستخدام الأمثل للأجهزة من خلال تدريب الكوادر الفنية من أخصائى المعامل، ترشيد استيراد الأجهزة ومنع الازدواجية، تشجيع عمل الفرق البحثية، إنشاء مراكز صيانة مركزية وإعداد الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها، التوسع المستقبلى للبنك ليشمل مراكز البحوث المصرية المختلفة، إمكانية تشغيل الأجهزة على أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية داخل وخارج الوطن).