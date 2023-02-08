اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اشتراك العاملين المصريين بالخارج فى التأمينات.. اعرف الخطوات

الأربعاء، 08 فبراير 2023 01:00 م
اشتراك العاملين المصريين بالخارج فى التأمينات.. اعرف الخطوات صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتيح  قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 حرية خضوع  المصريين العاملين بالخارج أو العاملين بالمنظمات الدولية داخل مصر لمنظومة التأمينات الاجتماعية من خلال تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه، وصورة شهادة الميلاد المميكنة و صورة بطاقة الرقم القومي و صحيفة البيانات الأساسية، في حالة وجود مدد سابقة كذلك تقديم بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر.
 
كما يقدم الشخص الراغب في اشتراك التأمين الاجتماعي تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه. مع صورة موثقة من عقد العمل في الخارج و صورة من جواز السفر على أن يكون سارياً وصورة من عقد العمل بالهيئة أو المنظمة الدولية او السفارة الأجنبية و يقوم مكتب تأمينات مصر للتأمين على العاملين المصريين بالخارج بفتح اشتراك للعامل وتسجيله علي قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة .
 
على جانب آخر نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، في المادة 35 بأن تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، وألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
 
كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد بدأت اعتبارا من  يناير 2023 في رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، كذلك رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.
 

التأمينات

خدمات التأمينات

قانون التأمينات

العاملين بالخارج

اشتراك العاملين بالخارج بالتأمينات



الموضوعات المتعلقة

قانون التأمينات.. يتولى التأمين الصحى علاج المصاب ورعايته حتى الشفاء أو ثبوت العجز

الإثنين، 23 يناير 2023 01:00 ص

آليات احتساب مدة اشتراك المؤمن عليه فى قانون التأمينات

الجمعة، 20 يناير 2023 01:00 ص

قانون التأمينات الاجتماعية يحدد الفئات المستفيدة من تأمين إصابات العمل

الأربعاء، 18 يناير 2023 04:00 ص

ضوابط تحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بقانون التأمينات

الأربعاء، 11 يناير 2023 03:30 ص

هل يخضع عمال اليومية لقانون التأمين الاجتماعى؟ اعرف موقف التأمينات

الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة