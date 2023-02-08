استمرار هطول أمطار متوسطة وتوقف حركة الرياح بشمال سيناء

توقف اليوم بشمال سيناء حركة الرياح، فيما استمر هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على فترات متقطعة غطت كافة أنحاء المحافظة.

ودفع مجلس مدينة العريش، بفرق الطوارئ والأزمات للتخلص من برك المياه التى تجمعت نتيجة سقوط أمطار ليلة أمس وصباح اليوم، وتيسير حركة المرور بالشوارع .

وأعلنت محافظة شمال سيناء مجددا رفع درجة الاستعدادات، ولم تتلقى غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بمجالس المدن أى شكاوى .

وأعلن مجلس مدينة العريش قيام فريق من إدارة الأزمات والكوارث بمدينة العريش بمتابعة أعمال تطهير غرف تصريف الأمطار بشوارع العريش حصرها بمعرفة رؤساء مناطق الخدمات وإرسالها إلى إدارة الأزمات تحسبا لسقوط أمطار.

وقال أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، انه تم الانتهاء من الأعمال النهائية لتطهير غرف الأمطار، لافتا ان غرف تصريف الأمطار بالعريش تعمل علي ثلاث محاور منها علي مجري الوادي ومنها علي البحر مباشرة والاخيره علي شبكة الصرف الصحي، تخفيفا علي الشبكة الرئيسية للصرف الصحي ، وبلغ عدد الغرف التى تم تطهيرها 245 غرفة بمناطق الخدمات ووسط المدينة .

وكانت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء اعلنت انه في إطار قيام الشركة بدورها في مواجهة الأزمات والطوارئ ، تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء و تفعيل خطة الأزمات والطوارئ، للسيطرة التامة علي المدينة من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة بأحدث التقنيات و الأطقم الفنية.

وأن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى أقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 او التواصل مع مسئولي الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.



ازاحة المياه



الامطار بشوارع العريش اليوم



الامطار بشوارع العريش



التخلص من برك المياه



برك مياه امطار بشوارع العريش



تجمعات المياه