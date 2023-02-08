إياتا: حركة المسافرين تواصل تعافيها من جائحة كورونا وتسجل نتائج جيدة فى 2022

كتبت رحاب نبيل

كشف الاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا) عن استمرار تعافى قطاع السفر الجوى فى ديسمبر، مسجلاً بذلك تعافى مستمر طوال عام 2022، حيث ارتفع إجمالى حركة السفر الجوى بنسبة 64.4% فى عام 2022 مقارنة مع العام السابق، وعلى المستوى العالمى، بلغ إجمالى حركة المسافرين بالكامل 68.5% من المستويات المسجلة قبل جائحة كورونا فى عام 2019.

وارتفع إجمالى حركة المسافرين فى شهر ديسمبر إلى 39.7% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021، فى حين سجلت 76.9% من المستويات المسجلة للشهر ذاته فى عام 2019، وارتفعت حركة السفر العالمية فى عام 2022 بنسبة 152.7% قياساً بالمستويات المسجلة فى عام 2021، وبلغت 62.2% من المستويات المسجلة فى عام 2019، وسجل شهر ديسمبر 2022 ارتفاعاً في حركة السفر العالمية بنسبة 80.2% عن تلك المسجلة في ديسمبر 2021، وبلغت 75.1% من المستويات المسجلة في ديسمبر 2019.

وسجلت حركة السفر المحلية في عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 10.9% مقارنة بالعام السابق، وبلغت حركة السفر المحلية في عام 2022 نسبة 79.6% من المستويات المسجلة في عام 2019، وفي شهر ديسمبر 2022، ارتفعت بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، و79.9% من الحركة المسجلة في ديسمبر 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "اختتم القطاع عام 2022 بأداء أقوى مما كان عليه في بداية العام، حيث رفعت معظم الحكومات القيود المفروضة على حركة السفر بسبب جائحة كوفيد-19 خلال العام، وبدأ الناس باستعادة حريتهم في الحركة والسفر. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في عام 2023 بالرغم من ردود فعل بعض الحكومات المبالغ فيها بعد قيام الصين بإعادة فتح حدودها".

وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادى زيادة بنسبة 363.3% في حركة المسافرين العالمية في عام 2022 قياساً بعام 2021، محافظة بذلك على أقوى معدل سنوي بين المناطق، كما زادت السعة بنسبة 129.9% وعامل الحمولة بواقع 37.3 نقطة مئوية إلى 74.0%، وسجلت حركة السفر في ديسمبر 2022 ارتفاعاً بنسبة 302.7% مقارنة بشهر ديسمبر 2021.

وحققت شركات الطيران الأوروبية في عام 2022 زيادة في حركة المسافرين بنسبة 132.2% مقارنة بعام 2021، في حين زادت السعة بنسبة 84.0% وعامل الحمولة بواقع 16.7 نقطة مئوية إلى 80.6%، وسجل الطلب في شهر ديسمبر 2022 ارتفاعاً بنسبة 46.5% مقارنة بالشهر ذاته لعام 2021.

وسجّلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 157.4% في حركة المسافرين في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وارتفعت السعة بنسبة 73.8%، وعامل الحمولة بواقع 24.6 نقطة مئوية إلى 75.8%، وارتفع الطلب في ديسمبر 2022 بنسبة 69.8% مقارنة بالشهر ذاته لعام 2021.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة سنوية بنسبة 130.2% في حركة المسافرين في عام 2022، مقارنة بعام 2021، بينما ارتفعت السعة بنسبة 71.3% وازداد عامل الحمولة بواقع 20.7 نقطة مئوية إلى 80.8%، كما سجلت حركة المسافرين في ديسمبر 2022 زيادة بنسبة 61.3% مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2021.

وحققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً في حركة المسافرين بنسبة 119.2% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، في حين زادت السعة السنوية بنسبة 93.3% وعامل الحمولة بواقع 9.7 نقطة مئوية ليبلغ 82.2%، وهو أعلى معدل بين المناطق. وفي ديسمبر 2022، ارتفع الطلب بنسبة 37.0% مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2021.

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 89.2% في حركة المسافرين السنوية في عام 2022 مقارنة بالعام السابق. وشهدت السعة في عام 2022 زيادة بنسبة 51.0% وعامل الحمولة بواقع 14.5 نقطة مئوية ليبلغ 71.7%، وهو الأقل بين المناطق، وفي ديسمبر 2022، سجلت حركة المسافرين زيادة بنسبة 118.8% مقارنة بالفترة ذاتها للعام السابق.

وارتفعت حركة السفر المحلية في الهند في عام 2022 بنسبة 48.8% مقارنة بعام 2021، لتبلغ 85.7% المستويات المسجلة في عام 2019، وفي اليابان، ارتفعت إيرادات الركاب لكل كيلومتر بنسبة 75.9% في عام 2022، وبلغت 74.1% من المستويات المسجلة في عام 2019.