إنشاء 10 طرق بتكلفه 182.5 مليون جنيه فى سوهاج ضمن "حياة كريمة".. تفاصيل

حققت مصر العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ مئات من المشروعات القومية ضمن عملية الإصلاح اقتصادى، والتى وضعت مصر على الطريق الصحيح، فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، حققت خلالها مصر إنجازات هائلة فى كافة المجالات خلال السنوات الماضية.

وفى قطاع الطرق والكبارى حققت القيادة السياسية إنجازا غير مسبوق في هذا الشأن وهذا الامر وضح بشكل كبير منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم وكانت فاتحة الخير بإفتتاح محورى جرجا وطما العلويين على النيل وبعدها ففي محافظة سوهاج شبكة طرق قوية تربط المشروعات بعضها البعض من ناحية وتربط أماكن الإنتاج بأماكن التسويق وهذه المعادلة في ظاهرها كانت صعبة التحقيق خاصة أن الأماكن تلك موجودة باماكن متفرقة ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب على مسافات كبيرة جدا من الكيلو مترات ولكن وبعد إنشاء شبكة الطرق العملاقة أصبح الصعب سهل.

اليوم السابع يقدم أهم مشروعات الطرق بمحافظة سوهاج وخاصة الطرق الرئيسية تعرف عليها من خلال المعلومات التالية بتكلفه بلغت 182 مليون ونصف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

1 - طريق جرجا مطار سوهاج الصحراوى الغربى بطول 18 كيلو بتكلفة 20 مليون جنيه تم تنفيذ 8 كيلو متر منها

2 – أعمال تامين وسلامة المرور بطول 18 كيلو بتكلفه 2.5 مليون جنيه

3 – طريق البلينا الصحراوى الغربى بطول 26 كيلو متر المنفذ منها 3 كيلو بتكلفه 20 مليون جنيه.

4 - رفع كفاءة طريق أبراج الضغط من الأغانة حتى مطار سوهاج القطاع الأول بتكلفه 20 مليون جنيه المنفذ منها 4 كيلو متر.

5 - رفع كفاءة طريق دار السلام كوبرى جرجا بطول 4 كيلو متر بتكلفه 20 مليون جنيه.

6 - رفع كفاءة طريق دار السلام كوبرى جرجا بطول 4 كيلو متر بتكلفه 20 مليون جنيه.

7 - طريق سوهاج العسيرات جرجا طريق أيسر ترعة نجع حمادى المنفذ منها 5 كيلو متر 20 مليون جنيه.

8 - رفع كفاءة طريق سوهاج العسيرات جرجا طريق أيسر ترعة نجع حمادى المنفذ منها 5 كيلو بتكلفة 20 مليون جنيه.

9 - رفع كفاءه طريق كيمان 9 / سوهاج )القطاع األول( المنفذ منها 8 كيلو متر بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه.

10 - رفع كفاءه طريق ساقلتة /نيده/سوهاج الزراعي الشرقي المنفذ منها 6 كيلو متر بتكلفه بلغت 20 مليون جنيه