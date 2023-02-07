وكيل التعليم بدمياط يبحث مع بموجهى المواد الاستعداد لبدء الفصل الدراسى الثانى

دمياط معتز الشربيني

عقد اليوم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعا بموجهى عموم المواد اليوم، الثلاثاء، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ومديرى عموم المديرية.

ناقش الاجتماع، ضوابط الخطة الأسبوعية والالتزام التام بها وكافة القرارات الوزارية الواردة فى ذلك الشأن.

وأكد "وكيل الوزارة" على موجهى عموم المديرية تنوع زيارات الإدارات ومدارسها وتغطية الإدارات العشر على مدار كل شهر بالإضافة إلى تحديد يوم من كل أسبوع ليكون مكتب فنى لبحث كافة السلبيات والعمل على وضع حلول جذرية لها.

وشدد "وكيل الوزارة" على موجهى عموم المواد بمتابعة المعلمين داخل الفصول وطرق تحضير الدروس وإبراز النماذج المميزة بالإضافة إلى تحديث موقف العجز والزيادة وموقف كل ادارة على حدة.

كما ناقش "وكيل الوزارة" عدة

موضوعات متعلقة بالانضباط الإدارى والتعليمى وتفعيل القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية والمجموعات المدرسية، مؤكدا على الجميع بذل قصارى جهدهم لصالح العملية التعليمية بالمدارس، متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالاستعداد التام لبدء الدراسة فى النصف الثانى من العام الدراسى 2022/2023.