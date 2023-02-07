نائب وزير الخارجية اليوناني يشارك في احتفالية اليوم العالمى للغة اليونانية

كتبت: هناء أبو العز

تحتفل سفارة اليونان لدى مصر باليوم العالمي للغة اليونانية، من خلال تنظيم احتفالية بعنوان "اللغة اليونانية في الحرم اليوناني"، بالتعاون مع المدارس اليونانية بالقاهرة والمركز الثقافي اليوناني بالقاهرة، وذلك يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، وفي تمام الساعة السادسة مساء، بالحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة- ميدان التحرير- القاعة الزرقاء، بهدف تسليط الضوء على الطابع العالمي للغة اليونانية على مر العصور.

وتبدأ الاحتفالية بكلمة مسجلة لنائب وزير الخارجية اليوناني " أندرياس كاتسانيوتيس"، تليها كلمة الأمين العام لشئون اليونانيين في الخارج والدبلوماسية العامة "يوانيس خريسولاكيس"، ثم يلقي سفير اليونان لدى مصر "نيكولاوس باباجورجيو" كلمة بهذه المناسبة.

يعقب ذلك مداخلات لأساتذة بارزين من جامعات "الأزهر والقاهرة وعين شمس"، يلقون من خلالها الضوء على جوانب تدريس اللغة اليونانية في مصر هبة النيل.

تتضمن الاحتفالية أيضاً كلمة منسقة التعليم اليوناني بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكلمة مدير المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة، بالإضافة إلى عرض لمقاطع فيديو من تصميم وبطولة طلاب المدارس اليونانية.

يتخلل الاحتفالية مختارات من الأغاني اليونانية، بالإضافة إلى قصائد وأشعار يلقيها طلاب المدارس اليونانية وطلبة الجامعات المصرية.