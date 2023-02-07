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نائب الرئيس التركى: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال لـ 2379 قتيلا و14483 جريحا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:12 ص
نائب الرئيس التركى: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال لـ 2379 قتيلا و14483 جريحا زلزال
كتب أحمد عرفة

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قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إنه توزيع 52 ألفا من المنكوبين على مراكز الإيواء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف نائب الرئيس التركي، خلال المؤتمر الصحفى، أنه تم  إعادة التيار الكهربائي تدريجيا في كهرمان مرعش.

كما أعلن نائب الرئيس التركي عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 2379 قتيلا و14483 جريحا.

وفى وقت سابق أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هزات أرضية جديدة ضربت عددًا من الدول المجاورة لتركيا، عقب الزلزال المدمّر، الذي وقع فجر اليوم الإثنين.

وأفاد مراسلو «القاهرة الإخبارية» من عددًا من المدن المختلفة المجاورة لتركيا، بأنّ هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان الموصل وأربيل ودهوك، كما تأثرت بغداد بموجات الهزة الأرضية الثانية التي ضربت تركيا، كما شعر سكان «لبنان» بهزة ارتدادية إضافية.

وقال مراسلو «القاهرة الإخبارية»، إنّ هزة أرضية ضربت دمشق واللاذقية وعددًا من المحافظات، كما شعرت تركيا بهزة جديدة في ديار بكر وأورفا وأضنا ومالاطيا وأنقرة، فيما وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الزلزال الذي شهدته البلاد فجر اليوم، يعد أكبر كارثة منذ 1939 ووجه جميع فرق الإنقاذ لمساندة الشعب.


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