اليوم السابع
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مستشفى سوهاج الجامعى تجرى جراحة نادرة لإنقاذ فتاة من الإصابة بالشلل الرباعى

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:37 م
مستشفى سوهاج الجامعى تجرى جراحة نادرة لإنقاذ فتاة من الإصابة بالشلل الرباعى عملية جراحية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت جامعة سوهاج أن قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعى نجح فى إجراء تدخل جراحى نادر ويعد الأول من نوعه فى صعيد مصر، لفتاة تبلغ من العمر 18 سنة، وتعانى من مرض خلقى الانغماس القاعدى مع عدم ثبات قاع الجمجمة فى الاتصال بالفقرات العنقية، وهى من الحالات النادرة الحدوث، حيث أدى هذا المرض إلى إصابة الفتاة بشلل رباعى حاد نتيجة الضغط على الحبل الشوكى وجذع المخ بقاع الجمجمة صرح بذلك رئيس الجامعة.

 

ومن جانبه قال الدكتور مجدى امين القاضى عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية انه تم على الفور حجز المريضة بالقسم والتجهيز للتدخل الجراحى لتوسيع قاع الجمجمة مع استعدال الاعوجاج الفقرات العنقية وإعادتها إلى الوضع التشريحى الطبيعى وتثبيتها بقاع الجمجمة.

 

وذكر الدكتور حمدى سعد المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية انه تم خروج المريضة من غرفة العمليات إلى العناية المركزة لمتابعة الوظائف الحيوية، والتى أثبتت استقرار حالتها والتحسن فى الحركة على مستوى الأطراف الاربعة، وتم خروج المريضة من العناية المركزة إلى القسم الداخلى لتستطيع المشى بعد مرور شهر وهى طريحة الفراش.

 

وأضاف الدكتور محمد أحمد عبدالعال رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، أن الفريق الطبى الجراحى ضم كلًا من الدكتور أحمد كمال عبدالحميد أستاذ مساعد بالقسم، الدكتور محمد عويش والدكتور أحمد الحلفاوى مدرسين مساعدين بالقسم.


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