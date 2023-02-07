اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

محافظ اللاذقية السورية: فرق الإنقاذ تنجح فى انتشال طفلين وإمرأة من تحت الأنقاض

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:23 م
محافظ اللاذقية السورية: فرق الإنقاذ تنجح فى انتشال طفلين وإمرأة من تحت الأنقاض آثار الزلزال
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن محافظ اللاذقية بسوريا، عامر هلال، أن فرق الإنقاذ نجحت في انتشال طفلين وامرأة من تحت الأنقاض، وهم علي قيد الحياة.

ذكر ذلك التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.

من جانبه، أكد فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية، تسليم سيارات محملة بالمواد الغذائية والأغطية إلى مراكز إيواء جامع الروضة والمدينة الرياضية في مدينة اللاذقية وجامع السلطان إبراهيم والملعب البلدي في جبلة. 

وكان محافظ اللاذقية قد أعلن - في وقت سابق - ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في المحافظة إلى 139، والمصابين إلى 350، في حصيلة غير نهائية، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة