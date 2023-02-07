اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الخارجية: هناك ضحيتان مصريتان فى اسكندرون بتركيا ولا ضحايا مصريين بسوريا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:02 م
متحدث الخارجية: هناك ضحيتان مصريتان فى اسكندرون بتركيا ولا ضحايا مصريين بسوريا أحمد أبو زيد
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة شكلت غرفة عمليات على الفور للتواصل مع سفارتي مصر في تركيا وسوريا بعد حدوث الزلزال بالدولتين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال تصريحاته ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن القوائم الرسمية حتى الآن لا تتضمن أسماء مصريين في ضحايا الزلزال بتركيا ولكن نعلم أن الكوارث بهذا الحجم قد لا تخلو من ضحايا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: للأسف علمنا اليوم أن هناك ضحيتين مصريتين في اسكندرون بتركيا، ويجري التعامل مع الأمر، موضحا أن السفارة المصرية على تواصل مباشر للاطئمنان على وضع المصريين هناك.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن هناك طلاب مصريين يدرسون في تركيا وهناك تواصل على مدار الساعة معهم لطمأنة ذويهم، متابعا: لا ضحايا مصريين في زلزال سوريا، وهناك مصاب والسفارة تتواصل معه، وحتى الآن لا يوجد أي ضحايا.

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة

العالم هذا المساء.. أرقام كبيرة لضحايا الزلزال بتركيا وسوريا وعمليات البحث مستمرة.. توقيع وثيقة التوافق السياسى بين القوى السودانية.. يوم ثالث من الإضرابات والمظاهرات احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد.. صور

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 10:30 م

مراسل "القاهرة الإخبارية": لبنان أرسلت فرقة إنسانية لسوريا لدعمها فى مواجهة الزلزال

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 10:16 م

خبير جيولوجي لـ«القاهرة الإخبارية»: تركيا تقع على منطقة زلزالية نشطة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 10:19 م

وزير الدفاع التركي: 1600 جندى لمواجهة آثار الزلزال

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 10:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة