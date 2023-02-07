ضبط مالك شركة بدون ترخيص فى القاهرة تبيع أحبارا مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك إحدى الشركات - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) لإدارته الشركة "بدون ترخيص"، وبيعه وتداول أحبار مجهولة المصدر بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها وعُثر بداخل الشركة على (4000 عبوة حبر من بينها فارغة ومعدة للتعبئة – عدد من أكياس الحبر - كمية كبيرة من الاستيكرات – أدوات ومعدات للتعبئة)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".