سفارة بيلاروسيا بالقاهرة تنظم احتفالية لمرور 30 عاما على إقامة العلاقات

أ.ش.أ

قال سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي تيرينتيف "إن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت في مثل هذا الشهر فبراير عام 1992، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الجديدة في بيلاروسيا، كما كان افتتاح سفارة بيلاروسيا في القاهرة كأول سفارة لنا في المنطقة".

وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال الاحتفالية التي نظمتها سفارة بيلاروسيا في القاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية بمناسبة مرور 30 عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبيلاروسيا.

وأشاد تيرينتيف بتطور العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والزراعة والصناعة والطب والثقافة، معربا عن تطلعه لمواصلة التعاون المشترك لإيجاد كافة الطرق لتطويرها علي أرض الواقع.. ونوه بأن جمعية الخريجين تلعب دورا مهما في تطور العلاقات بين مصر وبيلاروسيا واهتمامهم بالاحتفالية وحضورهم من محافظات مختلفة.

ومن جهته، أشار شريف جاد رئيس جمعية الخريجين إلى الجهود المتميزة للسفير سيرجي تيرينتيف للتعاون مع المؤسسات المصرية المختلفة بهدف تطوير العلاقات، مؤكدا أن هناك فرصا واعدة للاستفادة المتبادلة في العديد من المجالات، ومنها الرياضة.