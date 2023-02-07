اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 03:29 م
أكرم القصاص
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رئيس فلسطين يهنئ العاهل الأردني بمناسبة الذكرى الـ24 لتوليه مهامه الدستورية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 03:16 م
رئيس فلسطين يهنئ العاهل الأردني بمناسبة الذكرى الـ24 لتوليه مهامه الدستورية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين
أ.ش.أ

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هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بحلول الذكرى الـ24 لتوليه مهامه الدستورية، ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال عباس - في برقية التهنئة - إن "المملكة الأردنية الهاشمية شهدت ومازالت خلال تقلدكم الحكم، مواصلة مسيرة أسلافكم المظفرة بالتنمية والازدهار، وبالدفاع عن قضايا أمتنا المجيدة، وخاصة قضية شعبنا الفلسطيني ومقدساته وأقصاه الشريف، الذي تولونه جل اهتمامكم ودعمكم ورعايتكم".

وأعرب الرئيس الفلسطيني أن تشهد العلاقت الأخوية والتاريخية المزيد من التطور والارتقاء بها إلى للمستوى الأمثل. 

 


فلسطين

الاردن

المملكة الأردنية الهاشمية

محمود عباس



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