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رئيس جامعة القاهرة يوقع مع القومى لحقوق الإنسان برتوكول تعاون لرفع الوعى

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 09:18 ص
رئيس جامعة القاهرة يوقع مع القومى لحقوق الإنسان برتوكول تعاون لرفع الوعى رئيس جامعة القاهرة يلتقى رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان
كتب محمد صبحى

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استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق.
 
وتناول اللقاء، أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الجامعي من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى رفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
 
وتطرق الدكتور محمد الخشت إلى الحديث حول المفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي أكدته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي لم يعد يقتصر على الحق في حرية التعبير فقط، بل يتضمن أيضًا الحق في الرعاية الصحية، والحق في التعليم وحرية البحث العلمي، والحق في الحياة الكريمة، والرعاية الاجتماعية، والحق في السكن الكريم، والحق في الإبداع باعتباره جزءا من حقوق الإنسان، وأكد الدكتور محمد الخشت على أنه لا حقوق بدون واجبات.
 
وناقش الطرفان أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب الجامعي، وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لتنظيم ندوات وورش عمل تثقيفية لتوعية الطلاب بالجامعة بحقوق الإنسان وأهميتها، والطرق المتحضرة في التعبير والممارسة.
 
 
 

التعليم العالى

حقوق الإنسان

اخبار مصر

اخبار مصرية

جامعة القاهرة

محمد الخشت



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