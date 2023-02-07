دورى كرة قدم بين الموجهين والمدرسين للمرة الأولى في الشرقية.. صور

الشرقية -فتحية الديب

الرياضة غذاء للروح والجسد لذلك ينصح دائما بممارسة التمارين الرياضية للكبار والصغار حيث إنها تعمل على تعزيز صحة وقوة العضلات وعلاج الاكتئاب والضغط النفسي، كما أنها تحمى الجسم من الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل القلب والسكر،وتشهد ملاعب المدرسة الرياضية بمنيا القمح للمرة الأولى فى تاريخها، دورة رياضية للعب كرة الدم، بين موجهى المواد الدراسية والمدرسين داخل نطاق إدارة منيا القمح التعليمية، للفوز ببطولة الدورة الرياضية من أجل تعزيز ممارسة الرياضة بين المدرسين.

"الرياضة تعطى الشخص البهجة والسعادة" بهذه الكلمات نجح " محمد عرفات محمد" 52 عاما موجه مادة التربية الرياضية بإدارة منيا القمح التعليمة، فى إقناع قيادته بمديرية التربية والتعليم، باستغلال فترة إجازة نصف العام الدراسى، فى طلاق دورة رياضية لكرة القدم بين موجهي المواد الدراسية والمدرسين وذلك من أجل تشجيع ممارسة الرياضة.

وقال "عرفات" فى حديثه لـ"اليوم السابع" إن الشباب شباب القلب، وممارسة الرياضة أفضل شىء لوقاية الإنسان من أمراض القلب، وتعطى الشخص السعادة والبهجة والتخلص من نوبات القلق والتوتر والضغط العصبي الذي يحدث له على مدار اليوم، فضلا عن تنشيط خلايا العقل وتحسن الذكاء لدى الشخص القضاء على السمنة الزائدة والتخلص من الدهون المتراكمة فى مناطق مختلفة بالجسم، وجاءت إليه فكرة تنظيم الدورة الرياضية من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بممارسة الرياضة لكل فئات الشعب لما لها من آثار عظيمة على صحة الفرد وجسم الانسان،مشيرا أنه تقدم بطلب إلى محمد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، لإقامة دورة رياضية لكرة القدم، بين التوجيهات الفنية ومعلمى المدارس بإدارة منيا القمح، وذلك بعد التنسيق مع هشام عطية، موجه اول التربية الرياضية بمنيا القمح، و عبد الشافى حسن، وكيل إدارة منيا القمح،واسماعيل عبد السلام، ولقيت الفكرة ترحاب شديد من كل من دعاء زكريا مدير عام الشئون التنفيذية ،والدكتور محمد صلاح، موجه عام التربية الرياضية بالشرقية، وناصف عبد التواب موجه أول المديرية، وتم الموافقة على إقامة الدورة.

وأردف "عرفات" أن الدورة عبارة عن 4 مجموعات تضم 8 فرق من الموجهين والمدرسين، كل فرقة مكونة من 5 أفراد و2 احيتاطى، وانطلقت الدورة يوم الخميس الماضى بين المجموعة الأولى المكونة من مدرسة التجارة الثانوية بنين بمنيا القمح، ومدرسة الثانوية العزيزية، وموجهى مادتي العلوم واللغة الإنجليزية، وفاز فى المجموعة الاولى من الموجهين موجهى اللغة الانلجيزية، ومن فئة المدرسين مدرسة منيا القمح التجارية، فيما فاز فى المجموعة الثانية التي أقيمت اليوم الأحد، بين توجيه التربية الرياضية وتوجيه الرياضيات، توجيه التربية الرياضية، ومدرسين مدرسة صلاح سالم الابتدائية على مدرسين مدرسة الشهداء، وفيما تنافس المجموعتين الثالثة والرابعة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين،ليتم التصفية بين الفائزين من المجموعات الأربعة للدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم الختام يوم الخميس بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم.

فيما أعرب العديد من المشاركين فى الدورة الرياضية، إنهم عملت على تحسن الحالة النفسية والمزاجية لديهم فضلا عن تعزيز الود والتعارف بينهم، مؤكدين على الاستمرارية فى ممارسة النشاط الرياضى.

وقال "محمد رمضان" وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، إنه فور عرض الفكرة عليه من قبل إدارة منيا القمح التعليمة، رحب بها ودعمها، منوها أن ممارسة الرياضة تعتبر من أهم الأمور التي يحتاجها الانسان، لما لها من فؤائد عديدة للوقاية من الأمراض الخطيرة التى تصيب صحة العظام، فضلا عن تقوية العضلات فى الجسم والحصول على جسم متناسق والتخلص من السموم والفضلات المختزنة في الجسم وتحسن الحالة النفسية والمزاجية من خلال إفراز بعض الهرمونات التي تحسن من الحالة المزاجية.















































































