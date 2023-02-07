تركيا: تسجيل 312 هزة ارتدادية وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3419 قتيلا

وتابع أقطاي - في تصريحات نقلها تليفزيون "تي آر تي وورلد" التركي - أن 3294 فرد بحث وإنقاذ وصلوا بالفعل من 14 دولة، معبرا عن امتنانه للإغاثة والدعم الدولي المكثفين.

وأعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد أمس بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر إلى 3419 قتيلا و20 ألفا و534 مصابا، لافتا إلى إنقاذ أكثر من ثمانية آلاف شخص.