اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:20 م
أكرم القصاص
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تركيا: تسجيل 312 هزة ارتدادية وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3419 قتيلا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:02 م
تركيا: تسجيل 312 هزة ارتدادية وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3419 قتيلا آثار الزلزال
أ.ش.أ

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أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي اليوم الثلاثاء، تسجيل 312 هزة ارتدادية على الأقل في البلاد حتى الآن، محذرا من أن النشاط الزلزالي لا زال مرتفعا.

وتابع أقطاي - في تصريحات نقلها تليفزيون "تي آر تي وورلد" التركي - أن 3294 فرد بحث وإنقاذ وصلوا بالفعل من 14 دولة، معبرا عن امتنانه للإغاثة والدعم الدولي المكثفين. 

وأعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد أمس بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر إلى 3419 قتيلا و20 ألفا و534 مصابا، لافتا إلى إنقاذ أكثر من ثمانية آلاف شخص.

 


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