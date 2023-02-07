تحرير 26 محضرا تموينيا متنوعا فى حملة مكبرة بقرى مركز سوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، برئاسة محمود إمام، بحملة مكبرة للمرور على " الأسواق، والمحال التجارية، والمخابز "، للتأكد من سلامة السلع الغذائية، ومتابعة ضبط الأسعار، حيث استهدفت الحملة قرى " بلصفورة، والصلعا، وروافع القصير"، وأسفرت عن تحرير 26 محضرا تموينيا متنوعا، منها 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، كما تم إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق ومحال بيع السلع التموينية والمواد الغذائية، والتأكد من توافر كافة السلع، ووضع الأسعار عليها بشكل واضح دون مغالاة.

كانت مديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطرى، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة قد شنت حملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 3622 محضرا متنوعا خلال شهر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2367 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال شهر يناير الماضى، و1255 مخالفة فى مجال الأسواق، منها 957 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تموينى، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية".