اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 06:56 م
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النيابة تطلب بسرعة التحريات حول تشكيل عصابى متهم بالنصب وانتحال صفة موظفى البنوك

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 05:54 م
النيابة تطلب بسرعة التحريات حول تشكيل عصابى متهم بالنصب وانتحال صفة موظفى البنوك كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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طالبت النيابة العامة، رجال المباحث بقسم شرطة البساتين، بسرعة التحريات حول تشكيل عصابى متهم بالنصب على المواطنين، وانتحال صفة موظفي بنوك، لاستكمال التحقيقات، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار متهمين آخرين.

كانت النيابة العامة بشمال القاهرة، قررت حبس 4 متهمين على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة انتحال الصفة والنصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من شخص مقيم بالقليوبية، بتضرره من مالك هاتف "محدد" لإيهامه بأنه من موظفى خدمة عملاء بأحد البنوك والتحصل على بياناته، بدعوى تحديث بيانات بطاقته الائتمانية والإستيلاء على مبلغ مالى من حسابه الخاص، واتهمه بالنصب عليه.

بإجراء التحريات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديريتى أمن القاهرة والمنيا تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 من المتهمين، وبحوزتهم (مبلغ مالى - 8 هواتف محمولة بداخلهم شرائح لشركات الهواتف المحمولة المختلفة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب التواصل معهم هاتفياً "أرقام عشوائية" بإستخدام خطوط الهواتف حيازتهم والنصب عليهم "بذات الأسلوب"، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية عن طريق تحويلها إلى محافظ الكترونية، وإجراء عمليات شراء لسلع مختلفة عبر "الانترنت" وعقب استلام تلك السلع يتم التصرف فيها بالبيع وتحويلها لمبالغ مالية يتقاسموها فيما بينهم، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب 11 واقعة نصب بإجمالى مبلغ (171,000) ألف جنيه، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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