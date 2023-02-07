المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تنظم مسابقة الازهرى الصغير

نظمت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تحت رعاية الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية مسابقة الأزهرى الصغير، بمشاركة طلاب المعاهد الأزهرية بالمحافظة، وشملت المسابقة حفظ القرآن الكريم للطلاب والطالبات المشاركين فى المسابقة.
وحضر فعاليات المسابقة علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وإشراف إدارة رياض الأطفال بقيادة فاتن عطية مدير الإدارة وسارة محمود بالإدارة، والتعاون مع إدارة شئون القرآن الكريم بقيادة الشيخ محمد عبد النبي وموجهى الإدارة وأعضائها الفنيين كل من إشراف نعيمة محمد سعد مدير إدارة الأمن.
فى سياق آخر فاز الطالب حمزة الجمل بالصف الثاني الإعدادي بأزهر الإسكندرية بالأول على مستوى الجمهورية والطالبة حبيبة حسن بالصف الاول الاعدادي بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة نحلة التهجى التى أقيمت تحت رعاية الأازهر الشريف على مستوى الجمهورية.
وتقدم الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بخالص الشكر والتقدير لفريق عمل مسابقة (نحلة التهجي) من توجيه اللغة الإنجليزية بقيادة نعمة علام منسق المسابقة وموجه عام اللغة الإنجليزية ومعلمين اللغة الإنجليزية على مستوى منطقة الإسكندرية الأزهرية ولجنة التحكيم في التصفية الأولى ومشرفي التصفيات نصف النهائية ومحكميها.
وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية أن الجميع فازوا على أنفسهم بالمثابرة والارتقاء بمستواهم في اللغة الإنجليزية، ويتقدما بخالص التهاني للطالب حمزة الجمل لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بين متسابقين الصف الثاني الإعدادي والطالبة حبيبة حسن والحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بين متسابقين الصف الأول الإعدادي.
وشملت فعاليات مسابقة نحلة التهجي التصفية النصف نهائية بين أريع مناطق هي: الغربية والبحيرة ومطروح والإسكندرية.
وأقيمت المسابقة في ثلاث قاعات كل قاعة تشمل لجنة تحكيم مستقلة مكونة من عدد من معلمي اللغة الانجليزية بمناطق غير المناطق المتنافسة ومسابقة " نحلة التهجى " التى دشنها قطاع المعاهد الازهرية بالازهر الشريف وتقام بالمنطقة الأزهرية بالاسكندرية بمشاركة 4 محافظات وهما الاسكندرية والبحيرة والغربية ومرسى مطروح فى التصفيات القبل نهائية.
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