المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تنظم مسابقة الازهرى الصغير

فى سياق آخر فاز الطالب حمزة الجمل بالصف الثاني الإعدادي بأزهر الإسكندرية بالأول على مستوى الجمهورية والطالبة حبيبة حسن بالصف الاول الاعدادي بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة نحلة التهجى التى أقيمت تحت رعاية الأ ازهر الشريف على مستوى الجمهورية.

وتقدم الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بخالص الشكر والتقدير لفريق عمل مسابقة (نحلة التهجي) من توجيه اللغة الإنجليزية بقيادة نعمة علام منسق المسابقة وموجه عام اللغة الإنجليزية ومعلمين اللغة الإنجليزية على مستوى منطقة الإسكندرية الأزهرية ولجنة التحكيم في التصفية الأولى ومشرفي التصفيات نصف النهائية ومحكميها.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية ال ازهر ية أن الجميع فازوا على أنفسهم بالمثابرة والارتقاء بمستواهم في اللغة الإنجليزية، ويتقدما بخالص التهاني للطالب حمزة الجمل لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بين متسابقين الصف الثاني الإعدادي والطالبة حبيبة حسن والحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بين متسابقين الصف الأول الإعدادي.