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المصرى للشئون الأفريقية: اجتماع وثيقة الحوار السودانى خريطة طريق لحل الأزمة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 08:36 م
المصرى للشئون الأفريقية: اجتماع وثيقة الحوار السودانى خريطة طريق لحل الأزمة جانب من المداخلة
كتب الأمير نصرى

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قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، إن اجتماع توقيع وثيقة التوافق السياسي بين القوى المشاركة في الحوار السوداني بالقاهرة يكتسب أهمية كبيرة، ويشكل محورا رئيسيا فيما يتعلق بالمحاور الانتقالية، موضحا أنه اجتماع للكتلة والتى تمثل القطاع العريض ذى الوزن والتأثير.
 
وأضاف صلاح حليمه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة "الحياة"، أن البيان الختامى يتحدث عن خريطة طريق بأن يكون هناك لقاءات مع تجمعات أخرى، باعتبار أنه سيجرى حوار بينهم للتوافق على فترة انتقالية يكون فيها نظام الحكم مدنى ديمقراطى ومن هنا تأتى القضايا بدءا من الوثيقة الدستورية. 
 
وأشار إلى أن القوى المشاركة في الحوار السوداني يمثلون قطاعًا من الشعب السودانى، لافتا إلى أنهم تناولوا قضايا حيوية لم يتم التطرق إليها من قبل، وهناك دعوة من جانبهم للحوار مع كافة التجمعات الأخرى من المجلس المركزى، وكان هناك اجتماعا لمجموعة الاتفاق، وخرجوا بأشياء إيجابية تتفق مع اجتماع القاهرة، وعلى أمل أن يتم فتح الباب لمن لم يشارك من قبل.
 
 

الحوار السودانى

الحوار السودانى – السودانى

القاهره

صلاح حليمه

وثيقة التوافق السياسي



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