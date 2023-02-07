"القاهرة الإخبارية": اندلاع حريق هائل فى ميناء إسكندرون التركى

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، اندلاع حريق هائل فى ميناء إسكندرون التركى.

وقبلها أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5 درجات في كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام.

وفى وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 4544 قتيلا و26 ألفا و725 جريحا، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية.

هذا وقد أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر فى 10 محافظات فى جنوب شرق البلاد ضربها زلزال هائل أودى بحياة الآلاف.

وتواجه عمليات الإغاثة في المنطقة المعزولة قرب سوريا عراقيل بسبب عاصفة قوية أدت إلى جعل بعض الطرق غير سالكة وأبطأت عملية توصيل المواد الغذائية والمساعدات.