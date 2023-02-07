اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:20 م
أكرم القصاص
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الفلبين ترسل عاملين فى مجال الرعاية الصحية وسلع أساسية لتركيا وسوريا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:50 ص
الفلبين ترسل عاملين فى مجال الرعاية الصحية وسلع أساسية لتركيا وسوريا آثار الزلزال
أ.ش.أ

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قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس اليوم الثلاثاء إن الفلبين سترسل عاملين في مجال الرعاية الصحية ومهندسين وستتبرع بالسلع الأساسية لضحايا الزلزال المدمر الذي تسبب في إصابة آلاف الأشخاص من تركيا وسوريا وتشريدهم.

وفي مقابلة مع الصحفيين في مدينة باساي، قال ماركوس إنه نسق مع وزارة الدفاع الوطني وهيئة تنمية العاصمة مانيلا لتنظيم مجموعة تتألف من 85 عضوا ستتوجه إلى البلدين لتقديم المساعدات وتسليم التبرعات.

وأضاف ماركوس: "لقد نظمنا مجموعة من حوالي 85 فردا مع بعض السلع كالبطاطين وملابس الشتاء لأن هناك أشخاصا في تركيا أصبحوا بلا مأوى الآن لذا فهم بحاجة إلى كل هذه الأشياء"، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية.

وأشار إلى أن الفلبين "سترسل عاملين في مجال الرعاية الصحية ومهندسين بالإضافة إلى البضائع التي نشعر أنهم سيحتاجونها".

وقال ماركوس إنه من المتوقع أن تغادر المجموعة المكونة من 85 عضوا بحلول مساء يوم غد الأربعاء للتأكد من أنه لن تكون هناك توابع بعد الآن للزلزال.

كما أعلن الجيش اللبناني أنه سيرسل 15 عنصرا من فوج الهندسة إلى الجمهورية العربية السورية للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا أمس، وكان الجيش اللبناني قد أرسل بالأمس 20 عنصرا من فوج الهندسة إلى تركيا للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال المدمر.

وقرر مجلس الوزراء اللبناني تكليف وزير البيئة ناصر ياسين بالتواصل مع السلطات التركية لبحث سبل المساعدة، كما تم تكليف وزير الأشغال العامة والنقل بالتواصل مع السلطات السورية لبحث سبل الدعم


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