العثور على قنبلة مشتبه بها في مدينة يارموث ببريطانيا وإخلاء الطرق في نورفوك

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طلبت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء من العائلات والأشخاص في مدينة نورفوك بشرق المملكة المتحدة البقاء بعيدًا عن أحد الجسور على النهر في ساوث تاون بسبب العثور على قنبلة مشتبه بها على مقربة من أحد الكباري على النهر.

وعثر عمال البناء عند معبر النهر الثالث في طريق ساوث تاون في جريت يارموث على المتفجرات المزعومة في ظهيرة اليوم الثلاثاء، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وتم زيادة المساحة المحيطة بالقنبلة المشتبه بها من 100 متر إلى 400 متر.

وتوغلت الشرطة من باب إلى باب وحثت أي شخص داخل الطوق على ترك منازلهم وأماكن عملهم.

تم اكتشاف القنبلة المشتبه بها أثناء عمليات التجريف في نهر ياري في بولارد كواي، على مقربة من التقاطع مع طريق باونداري.

فريق المتفجرات في كولتشيستر موجود في الموقع يبحث في الموقف.

يشار إلى وقوع العديد من القنابل في بريطانيا منذ الحرب العالمية التي ذاقت فيها بريطانيا العديد من العمليات العسكرية الألمانية التي استهدفت البلاد.