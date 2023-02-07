الطائفة الإنجيلية: نشارك شعب سوريا وتركيا مشاعر الألم ونصلى لضحايا الزلازل

كتب: محمد الأحمدى

أعربت الطائفةُ الإنجيليةُ في مصرَ، وعلى رأسِها الدكتور القس أندريه زكي، عن وحزنِها وألمها البالغِ إزاءَ الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، أمس الاثنين، مخلفًا دمارًا كبيرًا ومئاتِ الضحايا والمصابين.

وقال رئيسُ الإنجيلية في بيان له: "نشاركُ الشعبَ السورى والشعب التركى مشاعرَ الألمِ، ونتضامنُ معه في هذه الكارثةِ الإنسانيةِ، ونصلي إلى الله أن يمنحَ العزاءَ والصبرَ لأهالى الضحايا والشفاءَ العاجلَ للمصابين".

وفى سياق متصل، أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ارتفاع عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق في شمال غربي سوريا إلى 1621 شخصا، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع في الوقت الذي مازالت فيه عمليات البحث مستمرة في القرى والمدن المنكوبة من هذا الزلزال الذي وصفه بـ"المدمر".