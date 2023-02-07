السيطرة على حريق داخل حوش مواشى بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب داخل حوش مواشي، بقرية الظافرية التابعة لمركز قفط، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق داخل حوش مواشٍ بنجع الشيخ ثابت في قرية الظافرية بمركز فقط، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، تحت مدير الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب داخل حوش مواشي ملك المواطن محمد.ع.أ، بنجع الشيخ ثابت في قرية الظافرية بمركز فقط.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

وكان قد أصيب شابان بطلقات نارية، اليوم الثلاثاء، في ظروف غامضة بقرية البحري قامولا التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شابين بطلق ناري في قرية البحري قمولا التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.