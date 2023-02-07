الدكتورة دينا خُليف وكيلًا لكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة

كتب لؤى على

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، قرارًا بتكليف الدكتورة دينا محمود محمد خليف، أستاذ الاستعاضة الصناعية المتحركة بكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، للقيام بعمل وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

تدرجت وكيلة الكلية الجديدة في التعليم الطبي وحصلت على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان عام 1999م بتقدير عام: جيد جدًّا مع مرتبة الشرف، وعينت معيدة بكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وبدأت مشوار الدراسات العليا وحصلت على الماجستير في عام 2006م، وعينت مدرسًا مساعدًا بالكلية وواصلت مسيرتها العلمية والبحثية حتى حصلت على درجة الدكتوراة عام 2009م، وعينت مدرسًا بقسم الاستعاضة الصناعية المتحركة بالكلية، وواصلت مسيرتها العلمية ورقيت إلى درجة أستاذ مساعد، ثم حصلت على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية عام 2020م.