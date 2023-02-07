وذكرت الرئاسة الموريتانية أن وفدا برئاسة الناني ولد اشرقة وزير النقل الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية تسلم طائرة رئاسية من نوع بوينج 737 تم اقتنائها باستخدام منحة مالية مخصصة لهذا الغرض من الإمارات.

وأعرب الوزير الناطق باسم الحكومة عن صادق شكر موريتانيا، حكومة وشعبا، لدولة الإمارات، على هذه المنحة السخية التي تترجم ما دأب عليه الأشقاء في الإمارات من دعم ومؤازرة لموريتانيا في مختلف المجالات.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل من طاقم الطائرة حول نوعيتها وما تتوفر عليه من تجهيزات مختلفة.

وتتميز الطائرة الرئاسية الجديدة بأحدث وسائل الاتصال، مع قاعة اجتماعات وجناح رئاسي خاص، كما تمتاز الطائرة بالقدرة على التحليق لمسافة 8500 كيلومتر دون توقف، وتتسع لـ 32 راكبًا، بالإضافة إلى الطاقم.