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الإعدام شنقا لعامل فى اتهامه بالتعدى على ابنة زوجته بالخصوص

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:53 م
الإعدام شنقا لعامل فى اتهامه بالتعدى على ابنة زوجته بالخصوص حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بإعدام عامل لاتهامه بالتعدى على ابنة زوجته فى غياب والدتها أثناء إقامتها معه بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فيما اقترفه المتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 370 لسنة 2022 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "فريد ع م"، 39 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، محافظة القليوبية، واقع المجنى عليها "م وح"، 18 سنة، طالبة، بغير رضاءها حال كونها لم تبلغ من العمر الثمانية عشر عاماً ميلادية وحال كونه من المتوليين رعايتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة، لشهادة المجنى عليها والتى أكدت أنها حال إقامتها مع المتهم بذات المسكن كونه زوج والدتها قام بمواقعها، وكان ذلك مرات عديدة.

فيما أدلى والد الفتاة المجنى عليها، بأقواله أمام هيئة المحكمة، والذى أكد أنه حال تواجد نجلته المجنى عليها رفقته شعرت بالألم شديدة فاصطحبها لتوقيع الكشف الطبى عليها فأخبره الطبيب أنها حامل، وباستيضاحه الأمر منها قررت له قيام المتهم بمواقعها.

 


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