"الأنباء" الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على العلاقات التاريخية مع كرواتيا

وتحت عنوان "السيسي ونظيره الكرواتي بحثا القضايا الإقليمية والدولية" كتبت الصحيفة الكويتية أن الرئيس السيسي شدد - في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكرواتي، بقصر الاتحادية أمس، على أهمية العمل من أجل النهوض بالتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري مع كرواتيا، قائلا إن حجم التبادل التجاري لا يتناسب حاليا مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين والتي نتطلع لتطويرها خاصة بعد أن أصبحت كرواتيا أحد الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي؛ ما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري من جانب وتعزيز أمن الطاقة في منطقة جنوب ووسط أوروبا من جانب آخر".

وتابعت الصحيفة، أن الرئيس السيسي أشار إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر، في مجال إنتاج الطاقة ومواردها سواء كان ذلك من خلال اكتشافات الغاز بمنطقة شرق المتوسط، وإنشاء منظمة (منتدى غاز شرق المتوسط) ومقرها في مصر أو سعيها الجاد حاليا، لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والنهوض بقطاع الطاقة المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية في "بنبان" بأسوان وكذا نشاطها في مجال طاقة الرياح، وإنشاء محطات عملاقة ببعض المناطق، ومن بينها منطقة "جبل الزيت"، كما تم بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وتشجيع الشركات الكرواتية على العمل والاستثمار في مصر.

ونوهت بأن الرئيس السيسي أوضح أن المباحثات تطرقت كذلك إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر، حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك سواء على صعيد منطقة الشرق الأوسط، لاسيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، كما تم التباحث في عدد من قضايا منطقة شرق وجنوب أوروبا، مع التركيز على الأزمات الدولية الراهنة، وكذا ملف الهجرة غير الشرعية، حيث تم استعراض الجهود المصرية ذات الصلة، مع التنويه على أهمية تكثيف التعاون بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية، لدعم الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد.