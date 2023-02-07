استكمال محاكمة عامل ديلفرى لاتهامه بقتل مدير نادى فى أكتوبر.. بعد قليل

كتب أحمد إسماعيل

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عوض الله، اليوم جلسة محاكمة عامل ديلفرى لاتهامه بقتل مدير نادى بأكتوبر.

وشهدت الجلسة السابقة حضور المتهم فى حراسة أمنية مشددة وايداعه قفص الاتهام لبدء محاكمته، واستمعت المحكمة إلى طلبات عمرو أبو غرب المحامى دفاع المتهم والذى طلب أجل للاطلاع، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.

وكانت قد أحالت النيابة العامة باكتوبر المتهم فى القضية المقيده برقم 107 لسنة 2017 على السادس من أكتوبر، لأنه فى 2 / 2 / 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد محافظة الجيزة، قتل المجنى عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد حيث بث الشيطان فى نفسه فكرة الخلاص منه والاستيلاء على ماله، فاستجلب أداة -لاحقة الوصف، وانهال بها على رأسه فأحدث إصابته، ثم استل سكينا -لاحق الوصف، وسدد إليه طعنات متعددة، تجاه مواضع قاتلة، قاصدا من ذلك قتله، ولم يكف عن جسده التعدى إلا حين أيقن وفاته فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت بتلك الجناية جنحة سرقة ارتكبها المتهم : هى أنه وفى ذات الزمان والمكان وعقب إتيانه لأفعاله محل الاتهام السابق، سرق المبالغ النقدية والمنقولات المبينين بالأوراق، والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر، وكان ذلك ليلأ من داخل مسكنه، ولاذ بالفرار.