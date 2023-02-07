إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق "بلبيس - السلام" بالعبور

تلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس السلام اتجاه الخانكة، بمنطقة تابعة لمدينة العبور.

على ألفور، انتقل ضباط مرور القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة وألفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى السلام بالقاهرة.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق، وتجنيب السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شهد طريق بلبيس السلام اتجاه الخانكة، بمنطقة تابعة لمدينة العبور بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وجرى نقلهم لمستشفى السلام بالقاهرة، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.