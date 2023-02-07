إصابة 11 شخصًا من بينهم 5 أطفال بحالة إختناق عقب استنشاقهم غاز بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستشفى طهطا العام شمالى محافظة سوهاج 11 شخصا من بينهم 5 أشخاص مصابين بحالة إختناق عقب تعرضهم لإستنشاق غاز تسرب من أسطوانة بوتاجاز من المنزل بناحية قرية القبيصات دائرة مركز شرطة طهطا تم وضع المصابين تحت الرعاية الطبية العاجلة والحالة العامة لهم مستقرة وتصرح لهم جميعا بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تقلت بلاغا من مستشفى طهطا العام يفيد بإصابة بعض الأشخاص بحالة إختناق على إثر تعرضهم لإستنشاق غاز وتم نقلهم جميعا للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية التي أشرفت عليها إدارة البحث بوصول نهي . ر ز م 27 سنه، وشقيقتها نهلة . ر. م 19 سنة ، وليلي . ع . ا 25 سنة، وفاطمه . ه . م 16 سنة، وريماس م . ا 7 سنوات، وإيمان . م . م 46 سنة، وياسمين . م . ا 10 سنوات، وسلمى , ه . م 12 سنة، والاء . م . أ . ي 25 سنة، ويسرا . م . ر . 4 سنوات وأمل . أ . ي 50 سنة إلى مستشفى طهطا العام مصابين بحالة إختناق وهبوط بالدورة الدموية وت إحتجازهم بقسم الإستقبال بمستشفى طهطا العام.

وبسؤال المصابين قرروا أن إصابتهم حدثت عقب إستنشاقهم للغاز بالمنزل بناحية قرية القبيصات دائرة مركز طهطا تم تقديم العلاج اللازم لهم والحالة العامة لهم جميعا مستقرة وتصرح لهم بالخروج من المستشفى تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العر على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.