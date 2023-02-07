اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إدارة الكوارث التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 3432 قتيلا و21 ألف إصابة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:12 م
إدارة الكوارث التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 3432 قتيلا و21 ألف إصابة اثار زلزال
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى حصيلة جديدة، أعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 3432 قتيلا و21103 إصابة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وتخشى السلطات من استمرار ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي وقع قبل فجر الاثنين والهزات الارتدادية حيث يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين تشابك المعدن والخرسانة.

وحذرت كاثرين سمولوود ، كبيرة مسئولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا ، من أن عدد القتلى قد يرتفع إلى أكثر من 20 ألف شخص.

وقالت سمولوود لوكالة فرانس برس: "هناك احتمال مستمر بحدوث المزيد من الانهيارات ، لذلك نرى في كثير من الأحيان زيادات تصل إلى ثمانية أضعاف الأرقام الأولية".

وأضافت "نرى دائمًا الشيء نفسه مع الزلازل ، للأسف ، وهو أن التقارير الأولية عن أعداد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا ستزداد بشكل كبير في الأسبوع التالي."

ودفع الزلزال ، الذي كان مركزه إقليم كهرمان ماراس بجنوب شرق تركيا يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) ، سكان دمشق وبيروت إلى الانطلاق بسرعة إلى الشارع وشعر به الناس في أماكن بعيدة مثل القاهرة.

وصرخ الناجون طوال الليل طلباً للمساعدة من داخل جبال الحطام حيث كافح المستجيبون الأوائل للمطر والثلوج.


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة

تركيا: تسجيل 312 هزة ارتدادية وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3419 قتيلا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:02 م

باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة..سوريا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ 769 قتيلا و1448 مصابا.. زلزال جديد يضرب وسط تركيا بقوة 5.6 درجة.. تحذيرات مشددة من وقوع حوادث بسبب البرد القارس فى إسبانيا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:00 م

الصحة العالمية: عدد المتضررين من زلزال تركيا وسوريا ربما يصل إلى 23 مليونا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:45 ص

سي إن إن: إنقاذ صبى من تحت أنقاض زلزال تركيا بعد أكثر من 24 ساعة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:18 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة