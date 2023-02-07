أوقاف الإسكندرية تنظم أمسية دينية كبرى بالمنتزة

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية أمسية دينية كبرى بمسجد التائبين التابع لإدارة أوقاف المنتزة بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والشيخ حسن المرادنى مدير عام إدارة أوقاف الرمل، الشيخ احمد محمد شحاته "مقدما"، الشيخ مسعود الزعيرى ،الشيخ السيد فايد قارئاً وسط حضور جماهيرى.
وقال بيان الأوقاف اليوم إن القافلة شهدت اقبال جماهيري كبير وفرحة عارمة بهذه الأمسيات الدينية والقوافل الدعوية التي اعادت للمساجد رونقها وبريقها الدعوي لتكون منارة يهتدي بها الحيارى ويسترشد بها المجتمع لفهم صحيح الدين بعيدا عن كل انحارف او زيغ ، فى ظل الحراك الدعوى التى تشهده وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
فى سياق آخر نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية عدد من القوافل الدعوية والتثقيفية للحديث عن حق الطفل وبناء الأسرة على رأسهم القافلة الدعوية الكبرى بمسجد (الشهيد اللواء ابراهيم عبد القادر حمدي) بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ، الشيخ محمود العطار مفتش بإدارة أوقاف محرم بك، الشيخ محمد عوض عطية مبتهلاً، الشيخ محمد ماهر جمعة عيسى إمام وخطيب المسجد.
وفي كلمته قال الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية إن الأسرة هي اللَّبنةُ الأولى في بناء أي مجتمع، فإذا كانت هذه اللبنة مفكَّكةً منهارةً، فلا بد أن يكون المجتمع مفكَّكًا منهارًا، وإذا كانت هذه الأُسرة صُلْبةً متماسكة، فلا بد أن يكون المجتمعُ المتكوِّن منها صُلبًا متماسكًا كذلك ولَمَّا كان الإسلام الحنيف يعمل على تكوين المجتمع الإسلاميِّ القوي، فقد حرَص على تدعيم اللَّبِنة الأولى في البنيان الاجتماعي، وهي الأسرة، وعمل على إسعادِها وعلى تقوِيتها وبين أن للأبناء حقوق على الأباء كما أن للأباء حقوق على الأبناء بينتها.
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