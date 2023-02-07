أخبار مصر.. الحكومة تنفى وجود عجز أدوية فى احتياجات المستشفيات الحكومية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية، تواصل المركز مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد، أنه لا صحة لوجود عجز في احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية، مُشددةً على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، مع ضخ كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات الرسمية من مصادرها الموثوقة.. وفيما يلى موجز بأهم الأخبار.

التعليم: الترم الثانى يبدأ السبت 11 فبراير الجارى ولا تأجيل للدراسة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ السبت 11 فبراير الجارى ولا تأجيل لموعد بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، موضحة أن السبت تنطلق الدراسة فى عدة مدارس ومحافظات وتنتظم الأحد فى جميع المدارس.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم، المديريات التعليمية بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف قبل انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية، 26 يناير الماضى.

الصحة: ارتفاع عدد سكان مصر لـ 160 مليون نسمة بمتوسط عمر 29.7 عام فى 2050

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، جهود الوزارة لدعم كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، مشيراً إلى أن الوزارة اطلقت «برنامج الرعاية المستمر لكبار السن» في 1 أكتوبر 2021، وبلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن 552 ألف مواطن.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، في اجتماعٍ دوليٍ للسياسات والخبراء، والذي ضم باحثين من مختلف البلدان العربية، وممثلين عن قطاعات الصحة والتخطيط والتنمية الاجتماعية بالدول العربية، وأساتذة بمختلف الجامعات المصرية والدولية، تحت عنوان «تعزيز قاعدة الأدلة لدعم الشيخوخة الصحية في المنطقة العربية».

سعر الذهب اليوم يتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1710 للجرام

أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد حالة من التراجع الملحوظ عند مستوى 1710 جنيهات للجرام لجرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، بانخفاض تبلغ قيمته 10 جنيهات بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 1466 جنيها.

عيار 21 يسجل 1710 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1954 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13680 جنيها.

موقع لرصد الزلازل: تسجيل 27 هزة أرضية على مستوى العالم منذ فجر الثلاثاء

أعلن موقع لرصد الزلازل، تسجيل 27 هزة أرضية على مستوى العالم منذ فجر الثلاثاء، نقلا عن مصادر إعلامية.

كانت السلطات التركية أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3419 قتيلا و20436 جريحا.

قال نائب الرئيس التركى فؤاد أقطاى فى مؤتمر صحفى، إن الحكومة أنشأت مستشفيات ميدانية فى جميع المناطق المتضررة من الزلازل، وتم فتح طرق موازية للطرق الرئيسية المتضررة بين الريحانية وهاتاى، مضيفا: خصصنا مطار أضنة لاستقبال الطائرات المشاركة فى الإخلاء والإنقاذ والدعم" مقدما الشكر إلى الدول التى أرسلت المساعدات لبلاده".

أعلن أقطاى وصول 3294 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وعرض أكثر من 70 دولة الإسهام فى أعمال البحث والإنقاذ، كاشفا عن إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن.