12 قتيلا و17 مبنى منهار فى محافظة شانلى أورفا التركية بسبب الزلزال

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن محافظ شانلي أورفا التركية، مقتل 12 شخصا على الأقل في الزلزال، بالإضافة إلى انهيار 17 مبنى، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية عنه، اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق قال مسئولون أتراك، إن نحو 15 شخصا لقوا مصرعهم بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنهم.

ونشب حريق كبير في منطقة كهرمان مرعش، عقب الزلزال الذي ضربها فجر اليوم الإثنين، وانقطع التيار الكهرباء في ولاية غازي عنتاب و بعض ولايات جنوب تركيا جراء الزلزال.

وقال وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، إن عملية الإنقاذ دائرة في المنطقة التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد التي تتعرض لهزات ارتدادية، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية.

وأضاف صويلو: رفعنا حالة الإنذار إلى المستوى الرابع وهو يشمل المساعدة الدولية، و الأولوية حاليا الوصول للمحاصرين تحت الأنقاض من جراء الزلزال".

كما نقلت وسائل إعلام تركية عن والي مدينة عثمانية جنوبي تركيا، قوله بوقوع 5 قتلى وانهيار 35 مبنى جراء الزلزال الذى ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين.