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10 خطوات للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة.. اعرفها

الإثنين، 06 فبراير 2023 06:00 ص
10 خطوات للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة.. اعرفها امتحانات الشهادة الإعدادية - صورة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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تستقبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الأحد المقبل طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بعد أن قررت فتح باب التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 / 2023، ولمدة 15 يوما.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية.
 
1- التوجه إلى شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب المتظلم.
 
2- تسديد رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.
 
3- إحضار إيصال رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 وصورة شخصية لولى الأمر، وكذلك إحضار طلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.
 
4- تسليم طلب التظلم للجنة النظام والمراقبة بالإدارة التابع لها الطالب.
 
5- تحدد لجنة النظام والمراقبة موعدا للاطلاع على صور أوراق إجابة الطالب في المواد المتظلم منها.
 
6- التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد للاطلاع على ورقة الطالب في المواد المتظلم منها.
 
7- يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة من الساعة التاسعة صباحًا، على أن يحظر استخدام الهاتف خلال الاطلاع.
 
8- يؤخذ إقرار كتابي على ولي الأمر بأنه اطلع على صورة ورقة إجابة نجله مع إرفاق 2 صورة من البطاقة الخصية لولي الأمر.
 
9- تعلن نتيجة التظلمات بمقر شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.
 
10- فى حالة ما إذا ثبت من التظلم أحقية الطالب في درجات سوف يحصل عليها.
 
جدير بالذكر، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 76.81%.
 
واعتمد محافظ الجيزة، نتيجة القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100% للمكفوفين.

 


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