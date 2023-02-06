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هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: لم نتأثر بالهزة الأرضية التي حدثت في تركيا

الإثنين، 06 فبراير 2023 01:57 م
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: لم نتأثر بالهزة الأرضية التي حدثت في تركيا السعودية - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أن المملكة لم تتأثر بالهزة الأرضية التي حدثت في تركيا صباح اليوم الاثنين بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وذلك لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية التي تبلغ أكثر من 1000 كيلو متر.


وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل - حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن سبب الهزة الأرضية يعود إلى الحركة التكتونية النشطة لصدع الأناضول بجنوب شرق تركيا، وهو صدع نشط زلزاليا بسبب الإجهادات التكتونية الناجمة عن تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية بمنطقة جبال طوروس جنوب شرق تركيا.

وكان قد أكد المركز الوطني للزلازل السورى، الاثنين، سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في "المركز الوطني للزلازل وزارة النفط" السورية هزة أرضية بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 10 كم الساعة 13:24 بالتوقيت المحلي وسط تركيا.

فيما أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الاثنين، تسجيل هزة أرضية جديدة في محافظات دمشق واللاذقية وعدد من المدن السورية، مشيرة إلى إنقاذ 39 شخصاً بينهم أطفال وانتشال جثامين عدد من الأشخاص المتوفين في مناطق متفرقة باللاذقية.

إلى ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب مناطق في جنوب البلاد بلغت 912 شخصاً، فيما أسفر عن إصابة 5 آلاف و383 آخرين.

قال إن تركيا تلقت عروضاً للمساعدة من 45 دولة إلى جانب دول "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن فرق الإغاثة أنقذت حتى الآن ألفين و470 من تحت الأنقاض، مضيفاً أن عمليات الإنقاذ مستمرة في مختلف المناطق المتضررة.

 
 

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