اليوم السابع
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هطول أمطار بكفر الشيخ.. والمحافظ يُعلن رفع درجة الاستعداد

الإثنين، 06 فبراير 2023 07:24 ص
هطول أمطار بكفر الشيخ.. والمحافظ يُعلن رفع درجة الاستعداد هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، هطول أمطار مابين متوسطة وغزيرة، خاصة على المدن والقرى المطلة على ساحل البحر المتوسط، بطول 120 كيلو بمطوبس وبلطيم ومصيف بلطيم والبرلس.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها..

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

هطول اممطار بكفر الشيخ
هطول أمطار بكفر الشيخ

 

هطول امطار غزيرة بكفر الشيخ
هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ

 

هطول الامار بمدينة كفر الشيخ
هطول الأمطار بمدينة كفر الشيخ

 

هطول الامطار على مدن وقرى كفر الشيخ
هطول الامطار على مدن وقرى كفر الشيخ

 

جانب من هطول الامطار
جانب من هطول الأمطار

 

جانب من هطول الامطار بكفر الشيخ
جانب من هطول الأمطار بكفر الشيخ

 

استمرار هطول الامكار
استمرار هطول الأمطار

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