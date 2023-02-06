معهد الكبد بالمنوفية يستضيف سميرة عبد العزيز والقائمين على ملتقى السرد العربى

المنوفية - محمود شاكر

استقبل اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بمكتبه بالإدارة العامة للجامعة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والقائمين على ملتقى السرد العربى، والدكتور حسام عقل الناقد الأدبى، والأديبة عزة عز الدين، والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد.

ورحب القاصد بضيوف الجامعة قبل توجههم إلى معهد الكبد القومى بالجامعة لعقد ندوة شعرية وثقافية بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى الكبد، برئاسة الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد، وحضور الدكتور عمرو حلمى عميد المعهد ووزير الصحة الأسبق، والدكتورة رباب مبارك عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة عزة عبد العزيز والدكتور هانى عبد المجيد شريم وكيلا المعهد، والدكتور حسين ندا نقيب الأطباء بالمنوفية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وأدباء وشعراء المحافظة.

وأعرب ضيوف الندوة عن سعادتهم بتواجدهم فى رحاب جامعة المنوفية، وأشارت الفنانة سميرة عبد العزيز على أن ما شاهدته فى معهد الكبد يدعو إلى الفخر لأنه صرح طبى عملاق، مؤكدة على انبهارها بالجامعة ومحافظة المنوفية التى تزورها لأول مرة فى حياتها، وقد تناولت الندوة فقرات من برنامج قال الفيلسوف، وفقرات شعرية وأدبية.