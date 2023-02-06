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معرض الكتاب: كسرنا حاجز 3 ملايين و 600 ألف زائر وبيع 200 ألف نسخة

الإثنين، 06 فبراير 2023 09:10 م
معرض الكتاب: كسرنا حاجز 3 ملايين و 600 ألف زائر وبيع 200 ألف نسخة معرض القاهرة الدولى للكتاب
كتب الأمير نصرى

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قال إسلام بيومى مدير معرض الكتاب، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته الـ 54 كسر حاجز 3 مليون و600 ألف زائر، موضحا أننا لم نشهد شكوى فى هذه الدورة.
 
ولفت إلى، أن هيئة الكتاب حققت رقما مفاجئا لعدد النسخ والذى وصل إلى 200 ألف نسخة مباعه.
 
وأضاف إسلام بيومى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" أن المصريين قدموا ملحمة عظيمة خلال أيام المعرض، لافتا إلى أن المعرض شهد حضور 314 ألف زائر اليوم، مؤكدا أن المعرض فخر وتربع على عرش المعارض العربية كلها.
 
وأكد إسلام بيومى، أن نجاح المعرض يحملنا مسئوليات كبيرة بأن تكون الدورة القادمة أكبر نجاحا، موجها الشكر للرئيس السيسى لرعايته المعرض، لافتا إلى أن مصر الحضارة والثقافة والكتاب وطه حسين ونجيب محفوظ.
 
 

معرض الكتاب

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