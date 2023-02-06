محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ويلتقي بعدد من المواطنين لبحث مطالبهم

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الاثنين، عددا من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها بغرب وشرق مدينة كفر الشيخ، موجها بازالة الاشغالات.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الاعمال الجارية بكوبري القنطرة المعدني الجديد، استعدادا لافتتاحه، لإنهاء مشكلة التكدس المروري والزحام بمنطقة القنطرة البيضاء، والموقف العمومي، وموقف كفر الشيخ العمومي.

و التقى محافظ كفر الشيخ بعدد من المواطنين خلال جولته التفقدية، موجها بسرعة الاستجابة لطلباتهم، كما تفقد عدداً من الميادين، موجها بازالة الاشغالات بين جانبي الطريق، كما تفقد عدد من الشوارع بحي المحافظة، والأعمال الجارية بالطريق الموازي لشريط السكة الحديد.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، عدداً من الأعمال الجارية لتوسعة الطرق ورصف الشوارع الداخلية والرئيسية غرب وشرق العاصمة، واستكمال المحاور لربط شرق غرب العاصمة، وربط غرب العاصمة بروافد الطريق الدولي" كفر الشيخ طنطا" و" كفر الشيخ المحلة"، " كفر الشيخ بلطيم"، وطريق أبو عمر، لتيسير الحركة المرورية على الطريق بسهولة ويسر.

كما يتابع محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في الميادين الجديدة، وزراعتها بالاشجار، كما تفقد موقع إنشاء كوبري سخا العلوي، المار أعلى السكة الحديد، والأعمال الجارية من رصف امتداد طريق صبري القاضي المار بسوق الجملة والمجمع السكني الجديد، متجها لقرية محلة موسى من جهة، ولحي سخا من الجهة المقابلة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ محور أبو عمر، كفر عسكر، المحلة، رافد بلطيم، الطريق الدائري الشرقي" ، وإقامة محطة وقود على هذا الطريق، وتفقد كوبري المرور بمدخل المدينة الشرقي ومجمع المواقف.