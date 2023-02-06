مجلس الشيوخ يطالب بالتوسع فى برامج تأهيل المقبلين على الزواج.. التفاصيل

كتبت - نور على

طالب مجلس الشيوخ، بالتوسـع فـي بـرامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة، ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية والتوسـع فـي إنشـاء وحـدات الدعم النفسـي التـي تخـتص بتأهيـل وإعـادة دمـج ضـحاياالعنف وتأهيل القائمين عليه، وزيادة عدد دور استضافة المعنفات في المحافظات المختلفة.

جاء ذلك خلال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

والذى يناقشه المجلس خلال جلسات الاسبوع الجاري، وأوصى التقرير ايضا بتفعيل أدوار أندية الطفل / الفتاة / السكان داخل مراكز الشباب وتفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلي والمركزي، بالاضافة الى تيسير شـروط المشـروعات متناهيـة الصـغر والمتوسطة لتـوفير مصـادر دخـل مناسـبة في محاولة لسد منافذ العنف الأسري المحتمل.